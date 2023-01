The Best of Wikifolio

Trading Idea

Dieses Dachwikifolio soll in andere Wikifolios investieren, die bereits mehr als 100.000€ an Investorengeldern sammeln konnten. Der geografische Anlageschwerpunkt ist unbeschränkt, weshalb prinzipiell jedes Wikifolio für ein Investment in Frage kommt. Allerdings soll der Fokus auf Europa und Amerika liegen. Auch charttechnische Aspekte sollen in die Analyse einbezogen werden. Daher wird grundsätzlich nur in Werte investiert die sich in (mehrjährigen) Aufwärtstrends befinden und deren durchschnittliche jährliche Performance in der Vergangenheit mindestens zweistellig war. Ziel ist es, im Portfolio ca. 5-10 Wikifolio-Zertifikate zu halten. Diese sollen einmal jährlich überprüft und angepasst werden. Die durchschnittliche Haltedauer soll langfristig sein wird voraussichtlich mehrere Jahre betragen.

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WFX2023BOW Date created 01/01/2023 Index level -