Investment Global Long Short

Die Handelsidee ist hier ein Investment, welches versucht, alle globalen Märkte und sowohl in bullishen, seitwärts- und bärischen Marktphasen zu nutzen.

Je nach Markteinschätzung zum Gesamtmarkt oder Einzeltiteln kann eine Long- oder Short-Strategie angewendet werden.



Es werden die Möglichkeiten aus allen börsengehandelten bzw. hier im Wikifolio einsetzbaren Wertpapieren genutzt.

Es werden alle Anlageklassen (z.B. Aktien, Derivate, Rohstoffe, andere Wikifolios und Krypto-Währungen, u.a) gehandelt.

Dabei kann sich nach Marktlage der Investmentanteil der unterschiedlichen Anlageklassen verschieben.

Schwerpunktmäßig soll im mittelfristigen Anlagehorizont investiert werden,

es können aber kurzfristige Gelegenheiten genutzt und langfristige Trends verfolgt werden.

Die Investitionsquote kann zwischen 0 und 100 Prozent liegen, es wird jedoch angestrebt immer voll investiert zu sein.



Die Werpapierauswahl erfolgt schwerpunktmäßig nach einer technischen Analyse und einer Bewertung nach Chance-Risiko.



Nur bei einer globalen kritischen Wirtschafts- und Finanzlage bzw. Krise, kann auch ein hoher Cashbestand gehalten werden oder in entsprechende Zins-Zertifikate investiert werden.

Dies aktive Krisenmanagement hat auch den Vorteil, dass der Anleger dies Zertifikat in einer solchen Situation nicht zu verkaufen braucht, sondern er kann es z.B. zu einen späteren, für ihn steuerlich günstigen, Zeitpunkt wieder veräußern.



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte:

Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen Wikifolios sowie in einzelnen in den Wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. show more

