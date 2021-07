Zukunft Wachstum und Trend

Trading Idea

Das Ziel ist größtmögliches nachhaltiges Wachstum. Investiert wird daher überwiegend in Wachstumsaktien, sofern sich diese im Aufwärtstrend befinden. Das Depot soll bei Trendwechseln mithilfe von Optionen auch gegen fallende Kurse abgesichert werden. Daher soll dem Portfolio bewusst keine Beschränkung auferlegt werden. Im Vordergrund steht langfristiges investieren und kein Trading.



Für den Trendwechsel wird hauptsächlich auf das MACD geachtet. Beim MACD handelt es sich um einen technischen Trendindikator. Dieser zeigt relativ zuverlässig Trendänderungen an. Insbesondere in Krisenzeiten Finanzmarktkrise/ Coronakrise war der MACD sehr erfolgreich. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Krisen Schlüsselmomente für ein erfolgreiches investieren darstellen. So ist der Ansatz den "Verlust auszusitzen" kein Merkmal für erfolgreiches investieren. Bei einem Börsencrash gilt es Verluste zu begrenzen und sich ggf. gegen fallende Kurse abzusichern. Bei niedrigeren Kursen sollte dann eine Neupositionierung stattfinden, dies ist Grundlage für einen merklichen Performancezuwachs. Getreu dem Motto von Warren Buffett - "Seien sie ängstlich, wenn die Welt gierig ist und seien sie gierig, wenn die Welt ängstlich ist"



Die Aktienauswahl soll weniger durch technische Analyse, als durch fundamentale Analyse erfolgen. Darüber hinaus werden einige Informationsquellen zur Marktbewertung herangezogen. Unter anderem der Fear&Greed Index von CNN, der Aufschluss darüber geben soll, ob der Aktienmarkt überkauft oder überverkauft ist. Daneben ist vor allem die Put/Call-ratio zu beachten. Durch diese sollen Rückschlüsse darauf gezogen werden, ob der Markt steigende oder fallende Kurse erwartet. Schließlich werden auch die 13F fillings der SEC beobachtet. Dies sind Berichte, die professionelle Anleger alle 3 Monate an die US-Börsenaufsicht SEC übermitteln müssen und aus denen hervorgeht, wie sich die Investoren positioniert haben. show more

This content is not available in the current language.