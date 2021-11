Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche beim Wertpapier des Chip-Herstellers Nvidia. Die Aktie verzeichnete auf Wochensicht eine sensationelle Preissteigerung von 17,4 Prozent. Die Gründe dafür kennt Trader Heiko Lesch ( HiKo): „Die Möglichkeiten des sogenannten Metaverse und der Optimismus im Vorfeld einer kommende Woche stattfindenden Entwickler-Konferenz beflügeln den Kurs, der über 300 Dollar springt. Damit erreicht Nvidia erstmals eine Marktkapitalisierung von über 700 Milliarden Dollar.“ In Leschs wikifolio Blockchain Futuretch ist die Nvidia-Aktie derzeit mit 3,2 Prozent gewichtet.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim Hamburger Biotechunternehmen Evotec. Den Kurs des Wertpapiers belasteten derzeit eine Kapitalerhöhung sowie der holprige Börsenstart an der US-Börse Nasdaq. Viele wikifolio-Trader lassen sich davon nicht verunsichern und kaufen beherzt zu.

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Das Motiv „Taking Profit“ – also Verkäufe bei steigenden Kursen – ließ sich letzte Woche bei Hellofresh beobachten. Die Aktie des deutschen Lebensmittel-Versandunternehmens stieg nach der Präsentationen der jüngsten Geschäftszahlen deutlich an. Trader Bastian Brach ( TBasti) kennt die Details: „Hellofresh hat mit den Quartalszahlen wieder einmal sehr positiv überrascht und zum wiederholten Male die Analystenschätzungen übertroffen. Mit einem Umsatz über 1,4 Milliarden Euro im traditionell schwachen Q3 liegt man jetzt auf Kurs für 6 Milliarden Euro im Gesamtjahr, obwohl viele Anleger noch vor wenigen Quartalen mit einem Einbruch im Nach-Corona-Jahr gerechnet haben.“ Viele Trader nahmen die Kursgewinne zum Anlass, um sich von Hellofresh-Aktien zu trennen. Nicht so Brach. Der Top-Trader stockte seine Beteiligung sogar noch weiter auf und hat das Wertpapier nun mit 36,6 Prozent in seinem wikifolio Predictable Consumer Stocks gewichtet.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Verkäufe bei fallenden Kursen - das zeichnet die Kategorie „Jumping the Ship“ aus. Getroffen hat dieses Schicksal letzte Woche das US-Technologieunternehmen Roku. Der Hersteller von Media-Streaming-Adaptern enttäuschte zuletzt mit schwachem Kundenwachstum. Eine deutliche Korrektur der Aktie war die Folge. Richtig rund läuft es für Roku aber schon länger nicht. Seit Juli 2021 verliert das Unternehmen kontinuierlich an Börsenwert.

