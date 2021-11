Die heißesten Aktien der letzten Woche

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim in Berlin ansässigen E-Commerce- und Social-Media-Unternehmen The Social Chain. Den Run auf die Aktie erklärt Trader Matthias Kür ( matthiaskh), der selbst schon lang Fan des Unternehmens ist: „Das Unternehmen ist in der sehr spannenden Social-Commerce-Branche tätig und konnte durch die kürzlich beschlossene Übernahme der DS Gruppe viele spannende Marken mit in ihr Portfolio aufnehmen. Der Übernahmepreis der DS Gruppe erscheint mir mit einem Umsatzmultiple von 0,8 als sehr günstig. Werden die Marken nun Stück für Stück in die E-Commerce Plattform von Social Chain integriert, kann sich der Wert der übernommenen Marken der DS Gruppe auch schnell verdoppeln.“ Die Social-Chain-Aktie ist in Kürs wikifolio Globale Familienunternehmen derzeit mit 4,5 Prozent gewichtet.