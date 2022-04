Die Bestseller-wikifolios im Januar

Besonders beliebt war im Januar das wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen von Stefan Krick ( Stevox ). Das markierte im Monatsverlauf ein neues Allzeithoch, wurde dann aber von Gewinnmitnahmen in dem Sektor getroffen. Rund 12 Prozent ging es innerhalb einer guten Woche bergab. Das haben viele Investoren zum Kauf des wikifolio-Zertifikats genutzt. Der Trader selbst teilt deren Einschätzung: „Die letzten Kurskorrekturen kann man gut zum Einstieg nutzen. Denn ich glaube die Technologien rund um Wasserstoff & Brennstoffzellen werden immer günstiger und potenter. Die Energiewende ist ohne Wasserstoff meiner Meinung nach einfach nicht machbar“. Genau aus diesem Grund hat er sein aktuell mit 45 Prozent im Plus liegendes Portfolio Mitte 2018 mit zahlreichen Aktien aus diesem Segment bestückt hat. Dabei setzt er zwar insgesamt auf eine sehr breite Streuung, die Top-10-Positionen machen aber gut die Hälfte des Gesamtwertes aus.

Eine vergleichbare Strategie verfolgt Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ), dessen wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien im Januar bei den Anlegerlieblingen den Sprung aufs Treppchen gelungen ist. Hier tummeln sich allerdings nur 20 Depotwerte, von denen die meisten ähnlich stark gewichtet sind. Top-Wert ist der Autobauer Toyota, der nach Ansicht des Traders „unglaublich viel Geld in die Wasserstofftechnologie investiert“ und als einer der Hauptsponsoren der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio „einige Überraschungen für die Weltöffentlichkeit“ präsentieren dürfte. Das seit dem Herbst 2018 existierende Musterdepot konnte seinen Wert bereits um 76 Prozent steigern. Der jüngste Kursrückgang fiel mit sieben Prozent zudem geringer aus als bei seinem Kontrahenten. Sehr interessant: Eine seiner Handelsregeln besagt, dass das Depot maximal viermal pro Jahr umgeschichtet werden soll. Obwohl es im Januar bereits zwei Veränderungen in der Zusammensetzung gab, will er daran auf jeden Fall festhalten: „Zu häufiges Umschichten ist meiner Meinung nach einer der größten Fehler, den man machen kann“.