Die heißesten Aktien der letzten Woche

Fear of Missing Out: Käufe bei steigenden Kursen

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Beobachten ließ sich dieses Handelsmotiv letzte Woche bei einer ganze Reihe von Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien. Mit PNE Wind, Enphase Energy und 7C Solarparken stammen drei der fünf Top-„Fomo“-Aktien aus dieser Branche.

Buying the Dip: Käufe bei gefallenen Kursen

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim in Schieflage geratenen Gashändler Uniper. Die Drosselung der Gaslieferungen aus Russland belasten den Konzern so sehr, dass dieser Anfang Juni beim Bund einen Antrag auf massive Unterstützung stellte. Nach zweiwöchigem Bangen – Kurseinbruch inklusive – entspannte sich die Situation zuletzt. Neben erweiterten Kreditlinen steht nun fest, dass sich der deutsche Staat mit 30 Prozent am Unternehmen beteiligen wird. Für zusätzliche Hoffnung sorgt das Wiederanlaufen der Gaslieferungen durch die Pipeline „Nord Stream 1“. Zuvor blieb der Gashahn wegen einer zehntägigen Wartung geschlossen. Die überwiegende Mehrheit der wikifolio-Community ist sich dennoch einig, dass die Uniper-Aktie derzeit nicht kaufenswert ist:

Taking Profit: Verkäufe bei steigenden Kursen

Gewinne mitgenommen haben wikifolio-Trader letzte Woche beim Krypto-Handelsplattformbetreiber Coinbase. Nachdem die Kurse wichtiger Kryptowährungen zuletzt wieder Lebenszeichen von sich gegeben haben, stieg naturgemäß auch der Coinbase-Kurs. An eine langfristige Erholung scheinen wikifolio-Trader hier allerdings nicht zu glauben und trennten sich darum von der Aktie.

Jumping the Ship: Verkäufe bei fallenden Kursen

Vor zwei Wochen setzten viele wikifolio-Trader beim chinesischen Tesla-Konkurrenten BYD noch auf den „Dip“, letzte Woche schien viele dann der Mut zu verlassen und sie verkauften die Aktie unter Verlusten. Operativ läuft es beim E-Autohersteller laut Trader Roland Weis ( Aktienkampagne) allerdings rund: „Die Anzahl der abgesetzten Fahrzeuge steigt kontinuierlich. Neben reinen Elektrofahrzeugen werden auch noch hybride Fahrzeuge produziert. Viele neuen Modelle sollen in der Entwicklung sein, die Serienfertigung hat der Konzern im Griff. Umsatz- und Gewinnanstieg stimmen also. Das Unternehmen hat gute Chancen, sich als führender chinesischer Elektroautokonzern zu positionieren.“ In CAN SLIM, dem Top-wikifolio von Roland Weis, ist die BYD-Aktie derzeit mit 2,4 Prozent gewichtet.