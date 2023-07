Krypto- statt KI-Hype!? Das sind die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Commerzbank-Aktie hat auf Jahressicht 94 Prozent Performance erzielt. Allein in der letzten Woche betrug das Kursplus 9,2 Prozent. Für die steile Rally ist neben dem zuletzt erfolgten Dax-Aufstieg der Bank vor allem die Zinswende verantwortlich. Bei der Präsentation der letzten Quartalszahlen wurde die Prognose beim Nettozinseinkommen auf 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro angehoben. Zuvor hatte die Commerzbank mit dem unteren Ende dieser Range gerechnet.

Fear of Missing Out bei Kryptos

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 Coinbase (A) 9,38% 25 Jahre Börsenerfahrung 2 Pulse Seismic 6,84% PPinvest Searching Alpha 3 Hive Blockchain 19,43% 25 Jahre Börsenerfahrung 4 Cegedim 6,64% Szew Small Cap 5 Shop Apotheke 14,24% Intelligent Invest World Markets

Der Bitcoin zeigt sich 2023 mal wieder von seiner besten Seite: Seit dem Jahreswechsel hat sich die Kryptowährung um gut 80 % verteuert. Die Rally wurde laut Marktbeobachtern von institutioneller Nachfrage gestützt. So haben das Wertpapierhaus Citadel Securities, eine Tochter der Fondsgesellschaft Fidelity und der Broker Charles Schwab die neue Digitalwährungsbörse EDX Markets gestartet. Und Blackrock und WisdomTree haben in den USA die Einführung börsengehandelter Bitcoin-Fonds beantragt. Getrieben von der neuen Hoffnung konnte so manche Krypto-Aktie seit Jahresanfang (YTD) sogar deutlich stärkere Zugewinne verbuchen. Der Krypto-Miner Hive Blockchain liegt YTD sagenhafte 260 % im Plus. Selbst die Aktie der Kryptobörse Coinbase konnte bereits 132 % zulegen - obwohl eine SEC-Klage anhängig ist. Die US-Börsenaufsicht hatte Coinbase Anfang Juni vorgeworfen, illegal tätig zu sein, ohne sich zuvor bei der Aufsichtsbehörde registriert zu haben. Beide Aktien verteuerten sich auch in den letzten 7 Handelstagen weiter.

Was meinst du zum Comeback der Krypto-Aktien?

Buying the Dip bei Shopify

# Name Performance 7 Tage gekauft ua. in diesem wikifolio 1 MongoDB -5,91% Trendstabil 2 ams -11,62% MF Investments Selection Austria 3 Shopify -5,16% Selective Global Momentum Stock Picking 4 HeidelbergCement -9,34% German Trend Twenty 5 MTU Aero Engines -5,87% CHI Dauerlauf-Aktien

Die Shopify -Aktie hat turbulente Zeiten hinter sich. Nach einem massiven Kurseinbruch 2022 konnte sich das Papier im laufenden Jahr bereits um gut 74 % erholen. Besser als erwartete Umsätze und Gewinne im ersten Quartal, der Verkauf der Logistiksparte Deliverr sowie die Ankündigung von Stellenstreichungen wurden von Börsianern positiv aufgenommen. Die Schwäche der Aktie in den letzten Handelstagen nutzten einige wikifolio-Trader zum Einstieg. Die Stimmung in der Community bleibt für die Aktie leicht positiv. Auf Monatssicht wurde Shopify gut 200mal gehandelt, 57 % der Trades waren Käufe.

Trading-Sentiment

Laut dem Datenanbieter aktien.guide empfehlen 18 Analysten die Aktie zum Kauf, der Großteil der Experten (28) spricht aber nur eine "Halten"-Empfehlung aus, 2 raten zum Verkauf. Das durchschnittliche 2024er-Kursziel liegt demnach bei 63 US-Dollar. Behalten die Anlaysten recht, dann wäre der Speilraum nach oben angesichts des aktuellen Kurses von 61,6 Dollar begrenzt. Mehr zum Softwareanbieter auf aktien.guide .

Taking Profit bei C3.ai

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 C3.AI 7,57% Cybersecurity Innovators 2 Alibaba (ADR) 8,22% Selective Global Momentum Stock Picking 3 Kontron 5,42% Top Hedge 4 Mynaric 5,05% TR Hummingbird 5 HELMA Eigenheimbau 22,17% Riu Trading - Relative Stärke

Bei der Aktie der KI-Schmiede C3.ai ging es seit Jahresanfang unglaubliche 250 % nach oben. Angesichts dieser Rally kann man schonmal Gewinne mitnehmen, auch wenn der Chart seit dem Börsengang 2020 immer noch einem Trauerspiel gleicht. Für 42 US-Dollar je Anteilschein wurde das Unternehmen an die Börse gebracht, aktuell handelt die Aktie bei knapp über 39 Dollar. Damit liegt sie außerdem nach wie vor gut 70 % unter dem 2021er-Hoch. Gewinne mitgenommen hat bei dem Titel in der letzten Woche zum Beispiel Dirk Althaus in seinem wikifolio Cybersecurity Innovators . Nach wie vor ist die Aktie aber in dem Depot vertreten. Mit einem Anteil von aktuell 8,7 % zählt sie zu den Schwergewichten, gleich nach Palo Alto Networks und Microsoft .

Cybersecurity Innovators techguru DE000LS9K1Q6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +238,4 % seit 02.01.2017 -1,0 % 1 Jahr 1,15 × Risiko-Faktor EUR 13.835.099,37 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +20,4 %

Die Chancen, dass Tech-Investor Stefan Waldhauser die C3.ai-Aktie in sein wikifolio High-Tech Stock Picking aufnimmt, dürften indes schlecht stehen. Warum er so gar nichts von dem Papier hält, erklärte er vor rund einem Monat in einer Analyse auf seinem Blog. Lesenswert!

Die Zockerei mit der C3.ai Aktie

Jumping the Ship bei Siemens Energy

# Name Performance 7 Tage verkauft ua. in diesem wikifolio 1 Nemetschek -9,77% Balance Invest 2 Siemens Energy -7,80% 25 Jahre Börsenerfahrung 3 TeamViewer -6,35% German Trend Twenty 4 Cloudflare -5,39% NEÖ Green Sustainable AB 5 Siemens -6,52% Die Dividendenstrategie

Der Druck auf Siemens Energy hält an. Nachdem die wikifolio-Trader die Aktie bereits letzte Woche verkauft hatten, bleibt die Stimmung verhalten. Der Titel hat auf Monatssicht bereits gut 36 % an Wert verloren. Auch in der letzten Woche vergrößerten sich die Verluste. Das Unternehmen zog vor Kurzem die Gewinnprognose für 2023 aufgrund von Problemen bei Siemens Gamesa zurück. Neben einer geschätzten Kostenbelastung von mehr als 1 Milliarde Euro bleibt offen, wie lange es dauern wird, bis der Konzern die Lage im Griff hat, analysierte wikifolio-Trader Christian Scheid ( Scheid ) Anfang Juli. Auch die Aktie des Mutterkonzerns Siemens, der 35 % der Anteile an Siemens Energy hält, liegt auf Monats- und Wochensicht im Minus. Noch halten sich hier die Verluste aber in Grenzen. Siemens dürfte also noch ein ganzes Stück weit entfernt von einem echten „Jumping the ship“-Titel sein :)

Tagesaktuell die heißesten Aktien der wikifolio Trader sehen Zu den Aktien-Insights