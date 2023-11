Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Ein Traum für alle Aktionäre ist seit vielen Jahren die Aktie von Eli Lilly and Company. Der Kurs des amerikanischen Pharmakonzerns hat sich in den vergangenen vier Jahren bei sehr überschaubaren Schwankungen mehr als verfünffacht. In diesem Jahr gelang seit Anfang März eine Performance von 100 Prozent. Die abgelaufene Woche schloss die Aktie erneut mit einem Plus von über fünf Prozent ab. Beflügelt wurde der Kurs dabei durch die Zulassung eines neuen Medikaments durch die Arzneimittelbehörde FDA. Dabei geht es um das Medikament Zepbound für Menschen mit Adipositas oder Übergewicht in Kombination mit zum Beispiel Bluthochdruck oder Typ-2-Diabetes.

Fear of Missing Out bei Eli Lilly

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 Eli Lilly 5,48% Top Champions Trend TL200 2 Apple 5,88% Qualitätsaktien: Welt 3 Datadog 27,12% Cloud Stars International 4 Uber Technologies 7,99% EAST Four Chances 5 Drägerwerk (VZ) 5,41% Deutsche Aktien transparent

In Zeiten, wo die so genannten Abnehmspritzen einen wahren Boom erleben, sorgt das natürlich für weitere Fantasie bei Eli Lilly. Freuen durften sich die Aktionäre zudem über die Ankündigung, dass das Unternehmen am 8. Dezember eine Quartalsdividende in Höhe von 1,13 US-Dollar je Aktie ausschütten wird. Die Analysten indes sehen im Konsens nach dem imposanten Höhenflug nur noch wenig Potenzial, wie die Zusammenfassung auf aktien.guide zeigt. Bei einem durchschnittlichen Kursziel von gut 626 US-Dollar ist die Spanne der von 430 bis 722 Dollar reichenden Schätzungen allerdings recht groß.

Buying the Dip bei Energiekontor

# Name Performance 7 Tage gekauft in folgenden wikifolios 1 FREYR Battery -57,70% Sustainable Future Leaders 2 Energiekontor -13,89% eMobility 3 Riot Blockchain -8,25% Mostly Crypto 4 Groupon -39,11% Special Situations long/short 5 ZoomInfo -6,21% Wachstumsstarke Disruptoren

Einen Kurssprung von rund vier Prozent hat heute Morgen der SDAX-Titel Energiekontor aufs Parkett gelegt. Das Unternehmen, das sich mit der Planung, dem Bau und der Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland beschäftigt, hat zum Wochenstart Quartalszahlen vorgelegt, die am Markt gut anzukommen scheinen. In der vergangenen Woche hatte die Aktie allerdings zweistellig an Wert eingebüßt, nachdem die Analysten von Stifel ihr Kursziel deutlich von 116 auf 86 Euro gesenkt hatten. Als Begründung wurde auf kurzfristigen Gegenwind für das operative Geschäft mit Onshore-Windenergieanlagen verwiesen. Wegen Turbinenproblemen habe das Unternehmen seit Mitte Oktober sieben Prozent seines Portfolios stilllegen müssen.

Die knappe Mehrheit der wikifolio Trader hat im Zuge dieser Kursverluste bei der Aktie zugegriffen. Ein Blick auf das Trading-Sentiment zeigt den leichten Käuferüberhang bei Energiekontor:

Zu den Stand heute glücklichen Käufern zählte auch Christian Scheid ( Scheid ), der für sein auf Allzeithoch notierendes wikifolio Special Situations long/short am Donnerstag und Freitag in mehreren Schritten eine Position bei Energiekontor aufgebaut hat. Einen Teil davon hat er heute Morgen aber schon wieder verkauft und dabei Gewinne von um die zwei Prozent generiert.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +637,5 % seit 09.11.2013 EUR 2.656.492,97 Investiertes Kapital +10,7 % Performance (1 J) 11,4 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,9 Prozent

Taking Profit bei Telefonica Deutschland

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 Telefonica Deutschland 39,51% ForMyKids 2 Verbio 6,76% Portodorado 3 BioNTech (ADR) 5,43% Succestecbrands 4 Marvell Technology 6,62% Intelligent Matrix Trend 5 Yatra.com 7,09% Digitale Revolution

Eine extrem rasante Achterbahnfahrt hat die (noch) im MDAX gelistete Aktie von Telefonica Deutschland in den vergangenen Wochen hinter sich gebracht. Anfang August war der Kurs zunächst heftigst eingebrochen, nachdem der Konkurrent 1&1 mit Vodafone einen Vorvertrag für eine langfristige, exklusive National-Roaming-Partnerschaft geschlossen hatte. Bis Ende Oktober bröckelte der Kurs dann weiter ab und fiel im Tief bis auf 1,55 Euro. Damit hatte sich die Aktie innerhalb eines halben Jahres mehr als halbiert. In die zuletzt angelaufene Erholung hinein hat die Muttergesellschaft vergangene Woche dann ein Übernahmeangebot auf den Tisch gelegt und damit die Trendwende beim Kurs der Aktie eingeleitet.

Konkret bietet der spanische Telekommunikationskonzern Telefonica für die ihm noch nicht gehörenden Anteilsscheine eine Summe von 1,97 Milliarden Euro oder 2,35 Euro je Aktie. Telefonica Deutschland gelang dadurch ein Wochenplus von fast 40 Prozent. Über diesen Kurssprung haben sich natürlich auch die investierten wikifolio Trader, wie Stefan Heizmann ( einmaleins ), gefreut, der die Aktie in seinem wikifolio Zinsfuß hatte: „So könnte es immer sein. Vor ein paar Tagen gekauft, jetzt kommt das Übernahmeangebot. Verkauf mit 48 Prozent Gewinn“. Auch viele andere Trader haben die glücklichen Umstände genutzt, um sich von der Aktie zu trennen, wie das aktuelle Trading-Sentiment bei Telefonica Deutschland zeigt.

Zinsfuß einmaleins DE000LS9LY44 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +268,3 % seit 20.09.2013 EUR 698.601,02 Investiertes Kapital +5,5 % Performance (1 J) 19,2 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +13,6 Prozent

Jumping the Ship bei Veeva Systems

# Name Performance 7 Tage verkauft in folgenden wikifolios 1 NextEra Energy -6,63% Intelligent Matrix Trend 2 Tidewater -14,08% Wikirobot 3 Veeva Systems -15,26% Demography kompensieren 4 Barrick Gold -7,34% Value Opportunity Trading 5 NEL -13,19% Top 100 Community Aktien M

Zu zweistelligen Kursverlusten kam es hingegen in der vergangenen Woche bei der Aktie von Veeva Systems . Auslöser war der jährlich stattfindende Investorentag des Unternehmens am Donnerstag. Dort offenbarte der Vorstand des auf Anwendungen für die Pharma- und Biowissenschaftsbranche spezialisierten Cloud-Computing-Unternehmens, dass man den kurz- und mittelfristigen Ausblick für Umsatz und Betriebsergebnis nach unten korrigieren musste. Begründet wurde dieser Schritt mit dem „schwierigen makroökonomischen Umfeld“, welches sich unverhältnismäßig stark auf das Dienstleistungsgeschäft des Konzerns auswirke. Die höheren Zinsen und das dadurch schwierige Finanzierungsumfeld würden zusammen mit dem Inflation Reduction Act in den USA besonders die aufstrebenden Biotech-Unternehmen und damit eine wichtige Kundschaft von Veeva Systems treffen. Deren Aktie setzte mit dem Kursrutsch ihre Talfahrt der vergangenen Wochen mit zunehmender Dynamik fort. Einige wikifolio Trader gingen da lieber auf Nummer Sicher und trennten sich von der Aktie.

