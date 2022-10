Die heißesten Aktien der letzten Woche

Die „Fear of Missing Out“ - kurz FOMO – bringt Trader dazu, Aktien zu kaufen, deren Preis bereits deutlich gestiegen ist. Im Falle der letztwöchigen FOMO-Aktie Clean Power Capital ist die Formulierung „deutlich gestiegen“ wohl etwas untertrieben. Fast 33 Prozent auf Wochensicht, 110 Prozent auf Monatssicht und weit über 1000 Prozent auf Jahressicht. Der kometenhafte Aufstieg gelang der kanadische Investmentfirma, die nur mit ihren Beteiligungen Geld verdient, durch aufsehenerregende Wasserstoffinvestments. Zuletzt wurde der Kurs durch die Beteiligung an Powertap Hydrogen Fueling (Clean Power Capital hält 90 Prozent) befeuert. Powertap plant den Bau und Betrieb von Wasserstofftankstellen in Nordamerika.

Das Handelsmotiv „Buying the Dip“ zeigt sich, wenn Trader fallende Aktien in der Hoffnung einer Bodenbildung – also dem kurz bevorstehenden Turnaround – kaufen. So geschehen letzte Woche beim norwegischen Abwasserspezialisten Vow Asa. Was zunächst wenig attraktiv klingt, ist in Wahrheit ein Geschäftsbereich mit riesigem Potenzial. Denn Vow ist spezialisiert auf saubere Technologien für die Kreuzfahrindustrie. Einer der an das Unternehmen glaubt, ist Top-Trader Christian Jagd ( Portfoliomatrix). In seinem wikifolio Intelligent Matrix Trend ist die Aktie aktuell mit rund zwei Prozent gewichtet.