Die heißesten 10 Aktien der letzten Woche auf wikifolio.com

Die EU schnürt ein 750 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket, während sich USA und China wegen Hong Kong in den Haaren liegen - kein Wunder also, dass sich die wikifolio-Trader in der vergangenen Woche an den heimischen Märkten umgesehen haben. Darüber hinaus erfreuen sich die internationalen Tech-Riesen ungebrochener Beliebtheit.

Hönle geht ein Licht auf

Die mit Abstand beliebteste Aktie der vergangenen Woche war Dr. Hönle. Im Depot gelandet ist sie unter anderem bei Trader Christian Scheid ( Scheid ). Den Zuwachs für sein wikifolio Special Situations erklärt er wie folgt: „Das Unternehmen wartet auf seiner Homepage mit einer interessanten Meldung auf. Demnach ist es Hönle und dem akkreditierten S3-Labor der Goethe-Universität Frankfurt gelungen, den Nachweis über die Entkeimungswirkung von UVC-Strahlen bei SARS-CoV-2-Viren zu erbringen. Natürlich hat Dr. Hönle mehrere geeignete UV-Lampen im Angebot.“ Die Rally, die auf diese Meldung folgte, sorgte für einen stattlichen Kursgewinn in Scheids wikifolio. Die Beteiligung am deutschen UV-Spezialisten steht aktuell über 25 Prozent im Plus. Der erfahrene Trader bewies damit wieder einmal sein Gespür für Spezialsituationen. Seinem wikifolio brachte dies bisher einen Wertzuwachs von 230 Prozent seit Beginn im Herbst 2012.

+195,2 % seit 12.09.2012

-34,1 % 1 Jahr 0,54 × Risiko-Faktor

EUR 1.002.117,66 investiertes Kapital

Rocket Internet vor Neustart?

An zweiter Stelle der Top 10 findet sich die ebenfalls deutsche Aktie von Rocket Internet. Warum das Beteiligungsunternehmen einen Kauf wert war, erklärt Trader Thomas Dittmer ( tonipolster ), der sich das Papier letzte Woche für sein wikifolio Spezialwerte sicherte: „Das ursprüngliche Geschäftsmodell als ‚Copycat‘ erscheint zunehmend weniger erfolgversprechend. Dennoch ist das Unternehmen sehr günstig bewertet und notiert deutlich unter dem Net Asset Value sowie in der Nähe des aktuellen Cashbestandes.“

Dittmer ist mit seinem wikifolio Spezialwerte ebenfalls ein alter Hase auf wikifolio.com. Bereits seit 2013 betreut er das Portfolio – bisher mit großem Erfolg. Rund 192 Prozent Wertzuwachs kann Dittmer für sich verbuchen. Und das bei einem maximalen bisherigen Verlust von unter 20 Prozent.

+212,3 % seit 22.01.2013

-10,1 % 1 Jahr 0,33 × Risiko-Faktor

EUR 2.948.915,92 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 15,7 Prozent

Gold-Rally

Angesichts der aktuellen Marktunsicherheiten erfreut sich auch Gold ungebrochener Beliebtheit. Die aktuell hohe Nachfrage erklärt wikifolio-Trader David Hauck ( Calvet ): „Gold ist derzeit wie so oft ein Indiz für die Unsicherheit im Markt. Mit der gestiegenen Unsicherheit begleitet von staatlichen Hilfspaketen in Billionenhöhe bietet sich ein ideales Umfeld für Gold. Hinzu kommt, dass Gold als Absicherung gegen Inflation und Krisen angesehen ist.“

In Haucks wikifolio Calvet Research Bewertung&Trends ist der Goldminenbetreiber Barrick Gold die derzeit zweitgrößte Position. Das Plus von 68 Prozent der Einzelposition kann sich sehen lassen, verblasst aber fast angesichts der wikifolio-Gesamtperformance von rund 299 Prozent seit 2013.

+232,9 % seit 30.01.2013

-26,4 % 1 Jahr

EUR 1.176.789,98 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 20,8 Prozent