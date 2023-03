Verkehrte Welt: Grüne Energie out, deutsche Blue Chips in

Welche Aktien sind bei wikifolio Tradern besonders beliebt? Diese Frage beantwortet das wikifolio Top 50 Community Aktien M . Es enthält stets die 50 beliebtesten Aktien der wikifolio Community – entscheidend dabei ist einfach, in wie vielen wikifolios die Aktie enthalten ist. Berücksichtigt werden alle Musterdepots mit einem investierten Kapital von zumindest 100.000 Euro im zugehörigen Zertifikat.

Jedes Quartal wird die Zusammensetzung des wikifolios überprüft und falls nötig angepasst. Ende Februar war es wieder soweit: Gleich vier Anbieter alternativer Energie mussten das wikifolio verlassen, während deutsche Blue Chips und Tech-Unternehmen nun am Start sind.

Die Gründe für den Favoritenwechsel sind sicherlich vielfältig: Steigende Zinsen dürften genauso eine Rolle spielen wie die starke Entwicklung des DAX ganz allgemein. Das deutsche Börsenbarometer hat sich seit Jahresanfang immerhin um gut 11 Prozent verteuert, während grünen Energien das Umfeld zu schaffen macht. Die Branche ist kapitalintensiv, ein Anstieg der Zinsen macht die nötige Finanzierung teuer.

Der S&P Global Clean Energy Index, der 100 Branchen- oder branchennahe Aktien beinhaltet, tritt 2023 bislang auf der Stelle. Die Underperformance besteht allerdings schon länger: Auf Jahressicht konnten grüne Aktien unterm Strich knapp drei Prozent zulegen, während der DAX bereits 22 Prozent vorne liegt.

Das Ende der alternativen Energie?

Die deutschen Solar- und Windkraftunternehmen Encavis und PNE sowie der US-Energieversorger Nextera Energy sind damit nun nicht mehr Teil der Top 50 Community Aktien M. Auch 7C Solarparken hat es erwischt. Die Aktie hat im vergangenen halben Jahr fast ein Viertel ihres Wertes verloren. Zuletzt landete der Titel „nur“ noch auf Platz 60 der beliebtesten Aktien.

Das bedeutet freilich nicht, dass die wikifolio Trader hier keine Chancen mehr sehen. Vielleicht sind die Deutschen schon im nächsten Rebalancing wieder unter den Top 50. Denn die Stimmung ist grundsätzlich sehr positiv: Viele Trader nutzten den Abverkauf bei der Aktie zuletzt wieder zum Einstieg. In den letzten 7 Tagen wurde 7C Solarparken auf wikifolio.com 100mal gehandelt. Satte 91 Prozent der Trades waren Käufe.

Deutsche Dividendenkaiser in den Top 50

Dass gleich vier der fünf Neuzugänge im Community wikifolio DAX-Aktien sind, sieht man definitiv nicht jedes Quartal. Bei der Mercedes-Benz Group hat sich zuletzt etwa Philipp Haas für sein wikifolio Nachhaltige Dividendenstars eingekauft. Der Name ist Programm – die Aktie passt ins Depot wie die Butter aufs Brot. Der Autobauer hat die Dividende erst kürzlich von 5 auf 5,20 Euro je Aktie angehoben, womit die Aktie mit einer Dividendenrendite von ca. 7 Prozent punktet. Das ist angesichts der aktuell hohen Inflationszahlen und der immer noch recht mickrigen Zinsen auf Festgeldkonten oder Sparbüchern ein recht ansehnlicher Wert. Außerdem kommt Mercedes damit auf eine im Branchenvergleich recht hohe Dividendenrendite. Laut Daten des aktien.guide kommen hier nur Toyota und BMW auf ähnliche Werte.

Nachhaltige Dividendenstars investresearch DE000LS9BYR7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +242,7 % seit 19.07.2013

+4,9 % 1 Jahr 0,59 × Risiko-Faktor

EUR 2.018.601,41 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 13,6 Prozent

Auch in Sachen Bewertung wirkt die Mercedes-Aktie außerordentlich attraktiv. Zugegeben, sämtliche deutschen Autobauer glänzen mit niedrigen KGVs. Mercedes ist hier mit einem aktuellen KGV von 3,3 aber am besonders günstigen Ende zu finden.

Ähnliches gilt für BASF : Mit einer Dividendenrendite von 7 Prozent liegt der Chemiekonzern am oberen Ende dessen, was im DAX derzeit anzutreffen ist und ist gemeinsam mit Mercedes diesbezüglich einer der interessantesten Werte. Vorausgesetzt natürlich, dass die Dividende sicher ist. Davon scheinen die wikifolio Trader zumindest auszugehen.

Die höchsten Dividendenrenditen im DAX (Quelle: aktien.guide)

# Aktie Akt. Dividendenrendite (per 07.03.2023) 1 Covestro 8,72% 2 BASF 7,05% 3 Vonovia 6,97% 4 Mercedes-Benz Group 6,86% 5 BMW 5,72% 6 Allianz 5,11%

Zu guter Letzt kommt mit der Münchener Rück noch ein traditioneller Dividendentitel in die Top 50 Community Aktien M. Die aktuelle Rendite ist mit 3,5 Prozent zwar nur etwa halb so hoch wie bei den zuvor genannten Aktien, anders als etwa BASF kann der Versicherer die Dividende aber aus dem Gewinn finanzieren. Apropos Gewinn: Vor rund zwei Wochen sprach Vorstandschef Joachim Wenning von einem „seit 20 Jahren nicht gesehenen, sehr positiven Marktumfeld“. In diesem Jahr soll der Gewinn auf vier Milliarden Euro steigen. 2022 übertraf man die hauseigenen Erwartungen: Das Ergebnis kletterte um 17 Prozent auf 3,42 Milliarden. Der Rückversicherer profitiert vom Umfeld, das den meisten Unternehmen schadet: Inflation, steigende Zinsen und selbst die Erderwärmung wirken sich – vereinfacht formuliert – positiv auf das Geschäft aus. Die Aktie hat sich allerdings bereits herausragend entwickelt: In den vergangenen 12 Monaten verteuerte sie sich um 50 Prozent.

Ende Februar – zum Rebalancing – war sie in 25 wikifolios mit zumindest 100.000 Euro investiertem Kapital im zugehörigen Zertifikat vertreten. Platz 32 der beliebtesten 50 Aktien der Community.

Ein Nebenwert unter deutschen Blue Chips

Die Wachstumsstory ist perfekt in Takt. Marius Rimmelin audiophile

Mit Bechtle hält zudem auch noch ein deutscher Nebenwert Einzug ins wikifolio Top 50 Community Aktien M . Christian Scheid hält die Aktie derzeit zwar weder in seinem wikifolio Special Situations noch in Special Situations long/short – trotzdem hat er eine recht positive Meinung zum Unternehmen. Anfang Februar kommentierte er: „Das IT-Systemhaus Bechtle ist 2022 kräftig gewachsen. (…) Das vierte Quartal war sogar das erfolgreichste der Unternehmensgeschichte.“ Neue Akzente konnten die Deutschen mit den Zahlen laut dem Trader zwar nicht setzen, die Resultate seien aber ordentlich. Er summiert: „Das weiterhin gut gefüllte Auftragsbuch sollte dazu beitragen, dass die Aktie zumindest einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne verteidigen kann. Ich halte den Titel langfristig weiterhin für aussichtsreich.“

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +567,1 % seit 09.11.2013

+6,9 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 2.267.620,41 Investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 22,6 Prozent

Marius Rimmelin hält die Aktie in seinem wikifolio Internet der Dinge | Technologie . Und blickt ebenfalls zuversichtlich in die Zukunft: „Die Wachstumsstory ist perfekt in Takt, und das in diesen schwierigen Zeiten. Auch charttechnisch sieht es momentan freundlich aus. Wir halten weiter.“

Internet der Dinge | Technologie audiophile DE000LS9JQ14 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +131,7 % seit 15.01.2016

-8,9 % 1 Jahr 0,88 × Risiko-Faktor

EUR 1.542.472,46 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: 12,3 Prozent

Alle Änderungen im Community wikifolio auf einen Blick

Die Vorteile der „Top 50 Community Aktien M“: passive Strategie als Alternative zu ETFs

breite Diversifikation

bessere Risikostreuung durch Gleichgewichtung der Aktien (im Unterschied zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung)

keine Investmenttrends mehr verpassen

das Wissen der Top-Trader vereint zu einem wikifolio

volle Transparenz und laufende Kommentare der Top-Trader auf der entsprechenden wikifolio-Detailseite

