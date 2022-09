Das Beste aus der Community

Der iPhone-Hersteller kommt mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen US-Dollar. „Apple ist damit das erste US-Unternehmen, das diese Marke jemals erreicht hat“, weiß Dobetsberger ( Ritschy ), in dessen wikifolio FuTecUS die Aktie des US-Unternehmens auch vertreten ist. Was die Aktie antreibt, erklärt der Molekularbiologe und Top-Trader kurz und bündig: „Mit iPhones und den hunderten Millionen App-Usern hat Apple ein einzigartiges Ökosystem etabliert. Das bringt regelmäßig und jede Menge Cash in die Firma. Im Herbst wird Apple dann seine iPhone 12-Reihe vorstellen, einschließlich eines mit Spannung erwarteten 5G-Telefons.“

Natürlich erkennt nicht nur Dobetsberger die Leistung Apples an. Die Aktie ist in insgesamt 1.068 investierbaren wikifolios vertreten, was einer Quote von 13 Prozent entspricht. Diese steigt sogar noch leicht an, wenn man nur jene wikifolios heranzieht, in deren Zertifikaten zumindest 100.000 Euro investiert sind. Damit zählt Apple nach wie vor zu den beliebtesten Aktien der Top-Trader auf wikifolo.com – genau wie die Technologie-Branche im Allgemeinen. Die Coronavirus-Pandemie hat den Trend zur Digitalisierung nur verschärft, was auch der wikifolio.com Community nicht entgangen ist.

Folgerichtig kommt auch das im Februar 2020 erstellte wikifolio Top 50 Community Aktien M nicht ohne Tech aus. Die Handelsidee ist recht simpel, die Strategie passiv: Das Musterdepot setzt sich aus jenen 50 Aktien zusammen, die auch im Großteil der wikifolios enthalten sind, in deren Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert wurde. Einfach formuliert: Das Community-wikifolio besteht aus den beliebtesten Aktien der Top-Trader. Sie kommen gleichgewichtet ins wikifolio, angepasst wird einmal im Quartal.

Investmenttrend Tech und Brennstoffzelle

In Sachen Tech ist angefangen von Apple über Facebook bis hin zu Alibaba alles vertreten was Rang und Namen hat. Darüber hinaus setzt die Community derzeit verstärkt auf alternative Energien und Antriebslösungen. Elon Musk hat mit Tesla mittlerweile bewiesen, dass er Produktionsziele erreichen und Gewinne erwirtschaften kann. Mit einer Marktkapitalisierung von 280 Milliarden Dollar ist Tesla nunmehr das wertvollste Automobilunternehmen der Welt. Vor knapp zwei Wochen legte der E-Autobauer seine Quaralszahlen vor, die die Erwartungen der Analysten übertrafen. wikifolio-Trader Stephan Moser ( Stegamos ) summiert: „(…) Sehr positiv fiel der Gewinn aus. Mit 2,18 US-Dollar je Aktie war dieses Quartal wieder deutlich profitabel. Von Seiten der Analysten wurde ein Verlust von 0,71 Dollar je Aktie erwartet. Damit könnte Tesla endlich in den S&P 500 aufgenommen werden.“ In Mosers wikifolio Visionary Companies by Stegamos kommt die Tesla-Aktie auf eine Gewichtung von 20 Prozent. Aufgrund der Beliebtheit unter Top-Tradern ist sie auch im wikifolio Top 50 Community Aktien M vertreten.

Auch die Brennstoffzelle wird die Anleger wohl noch eine Weile begleiten. Der Investmenttrend ist längst zu einem Hype geworden, der dem einen oder anderen Trader bereits Kopfzerbrechen macht. Trotz des Höhenflugs zählen zum Beispiel die beiden Anbieter Ballard Power und Nel auch weiterhin zu den Top 50.

Krisengewinner, Nebenwert und Blue Chip

Was unter den Top-Tradern auf wikifolio.com außerdem aktuell verstärkt „gespielt“ wird, sind die Krisengewinner der Pandemie, abseits der Tech-Branche. Der Kochbox-Anbieter HelloFresh profitiert genau wie die Shop Apotheke vom erzwungenen „Bleib zu Hause“-Trend.

Den Zahn der Zeit treffen aber auch andere Unternehmen, die in vielen erfolgreichen wikifolios vertreten sind. Steico beispielsweise bietet ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen an und liegt damit im Trend der Nachhaltigkeit. Die Deutschen sind nach eigener Aussage Weltmarktführer für Holzfaser-Dämmstoffe. Die Aktie hat allein in den letzten drei Monaten um fast 30 Prozent zugelegt. Der Nebenwert ist in immerhin 18 von 384 wikifolios vertreten, in deren Zertifikat zumindest 100.000 Euro investiert wurden – eine für einen Nebenwert recht ansehnliche Quote von 4,7 Prozent.

Zu guter Letzt dürfen in einem diversifizierten Portfolio natürlich auch „langweilige“ Blue Chips wie die Allianz oder Adidas nicht fehlen. Unterm Strich wird aus dem wikifolio Top 50 Community Aktien M derart ein ausgewogenes Depot, das Investmenttrends aufgreift und das Beste aus unterschiedlichen Handelsideen kombiniert.

Übrigens: Das Wissen der Top-Trader auf wikifolio.com hat sich auch im Backtest bewährt. Die Top 50 Community Aktien M erzielten seit Ende Februar 2017 eine durchschnittliche Performance von 13,5 Prozent pro Jahr. Ein gleichgewichtetes ETF-Portfolio auf Nasdaq, Euro Stoxx 50 und Dax kam indes nur auf 4,2 Prozent pro Jahr.

Die Vorteile der „Top 50 Community Aktien M“: passive Strategie als Alternative zu ETFs

breite Diversifikation

bessere Risikostreuung durch Gleichgewichtung der Aktien (im Unterschied zur Gewichtung nach Marktkapitalisierung)

keine Investmenttrends mehr verpassen

das Wissen der Top-Trader vereint zu einem wikifolio

volle Transparenz und laufende Kommentare der Top-Trader auf der entsprechenden wikifolio-Detailseite

Outperformance vs ETF-Portfolio im Backtest*

Behalten Sie die Top 50 im Blick! Sie wollen sich nicht mit Investmenttrends oder einzelnen Strategien beschäftigen? Mit dem Community-wikifolio gibt es nun einen einfachen Weg, die Weisheit der Vielen zu nutzen. Setzen Sie es doch einfach kostenlos auf Ihre Watchlist. „Top 50 Community Aktien M“

*Für die Berechnung der Outperformance wurden drei auch auf wikifolio.com verfügbare ETFs von iShares auf Nasdaq, Euro Stoxx und Dax herangezogen und in einem Portfolio gleich gewichtet. Für eine entsprechende Vergleichbarkeit wurden hierbei drei thesaurierende ETFs ausgewählt. Die drei zugrundeliegenden ETFs finden Sie auf wikifolio.com hier: NASDAQ ETF , EURO STOXX ETF , DAX ETF . Mit 25. Mai 2020 wurde hierzu ein Backtest erstellt. Dieser setzte mit Ende Februar 2017 und damit rund drei Jahre vor Erstellung des wikifolios an und ermittelte entsprechend die Performance des wikifolios „Top 50 Community Aktien M“ gegenüber dem ETF-Portfolio von Ende Februar 2017 bis zur Durchführung des Backtests am 25. Mai 2020. In diesem Zeitraum erzielte das wikifolio "Top 50 Community Aktien" eine durchschnittliche Performance von 13,5 Prozent pro Jahr, das ETF-Portfolio 4,2 Prozent pro Jahr. Beim Vergleich wurden hierbei für das ETF-Portfolio kalkulatorische Kosten von 0,7 Prozent p.a. (marktübliche Konditionen eines Robo Advisor), sowie im ETF-Portfolio und wikifolio 0,2 Prozent als Kostensatz für die Umschichtungen im Rebalancing in Ansatz gebracht. Seit Ende Februar 2020 kann die Entwicklung des wikifolios „Top 50 Community Aktien M“ direkt auf wikifolio.com nachvollzogen werden. Im Vergleich erzielte das dargestellte ETF-Portfolio im Zeitraum seit Ende Februar 2020 eine Performance von 9,73 Prozent (Stand: 6.Juli 2020).