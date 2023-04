Der Marsch der Nasdaq – ist so viel Rallye noch gesund?

Es vergeht kein Handelstag ohne neues Allzeithoch an der Nasdaq. Die US-Tech-Aktien liegen seit Jahresanfang gut 15 Prozent im Plus. Die Aktien der Branchengiganten Microsoft , Facebook und Co. notieren allesamt so hoch wie nie zuvor. Aber auch andere Namen wie etwa Zoom kennen wenig Bodenhaftung. Der Grund ist für die wikifolio-Trader schnell ausgemacht. Die Anleger investieren in Aktien, die nur wenig von den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffen sind oder im Gegenteil sogar von der Krise profitieren. „Der Technologiesektor ist ein eindeutiger Gewinner der Covid-19-Krise – einer Krise, die viele traditionelle Sektoren heftig getroffen hat und zu einem schlimmen Einbruch der Konjunktur in diesem Jahr führen wird“, bestätigt Wilfried Schopges ( diamant ). Auch sein wikifolio Succestecbrands notiert – wie die Nasdaq – auf neuem Allzeithoch.

Das Coronavirus als Antrieb für die Tech-Industrie

In den letzten Monaten wurde in der Finanzwelt deutlich, wie (überlebens-)wichtig und unaufhaltbar die Tech-Industrie mittlerweile geworden ist. Dirk Althaus techguru

Der massive Geldzufluss in die Branche ist laut JPMorgan-Stratege Marko Kolanovic teils auf die Befürchtung des Marktes zurückzuführen, die Pandemie werde sich mit steigenden Infektionszahlen erneut verschlimmern. In den USA haben sich mittlerweile über drei Millionen Menschen mit dem Virus infiziert – mehr als ein Viertel der weltweiten Fälle. Covid-19 könnte daher, so die Annahme, zu permanenten Veränderungen im wirtschaftlichen Leben führen, die Tech- und Wachstumsunternehmen generell in die Hände spielen. „In den letzten Monaten wurde in der Finanzwelt deutlich, wie (überlebens-)wichtig und unaufhaltbar die Tech-Industrie mittlerweile geworden ist. Das hat sich letztendlich in den einzelnen Werten und damit auch im Nasdaq-Index widergespiegelt. Vor allem die Top 5 im Index – Apple , Microsoft , Amazon , Facebook und Alphabet – haben eine Position eingenommen, die es anderen Unternehmen schwerfallen dürfte, aufzuholen“, kommentiert wikifolio-Trader Dirk Althaus ( techguru ), der das rasant wachsende wikifolio Cybersecurity Innovators verwaltet, die Marktlage.

Stefan Waldhauser ( stwBoerse ) kennt als ehemaliger Tech-Unternehmer das Silicon Valley sehr gut – und als Investor bringt er dieses Wissen in sein wikifolio High-Tech Stock Picking ein. Dass die Krise den Tech-Werten unter die Arme greift, ist für ihn offensichtlich: „Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass durch die Corona-Pandemie die Digitalisierung unserer Gesellschaft einen regelrechten Sprung gemacht hat. Daher gehören viele der an der Nasdaq notierten Tech-Unternehmen tatsächlich zu den Corona-Gewinnern und es ist nur folgerichtig, dass die führende Technologiebörse sich besser entwickelt hat als andere Finanzmärkte.“

Verschnaufpause vor neuen Hochs

Die aktuelle Entwicklung löst bei Waldhauser aber nicht nur Jubeltänze aus: „In den letzten Monaten hat ja eine regelrechte Flucht in die Tech-Werte eingesetzt, selbst ehemalige Value-Investoren haben eine Kehrtwende hinter sich und investieren mehr und mehr in Nasdaq-Werte. Daher wird dort die Luft tatsächlich sehr dünn.“ Die Bewertungen, so der wikifolio-Trader, seien überzogen: „Sie passen nicht zur realwirtschaftlichen Lage. Denn auch die meisten Tech-Unternehmen sind nicht immun gegen eine Rezession. Eine deutliche Konsolidierung ist daher überfällig.“

Was die Tech-Trader bewegt Erfahren Sie von den Top-Tradern Stefan Waldhauser, Dirk Althaus, Wilfried Schopges und Marius Rimmelin, wie es um die Technologie-Aktien nach diesem rasanten Anstieg bestellt ist, wo es noch Potential gibt und bei welchen Papieren man jetzt die Schäfchen besser ins Trockene bringen sollte. Einfach kostenlos registrieren und weiterlesen! Jetzt kostenlos registrieren! Login

Auch Trader-Kollege Althaus rechnet zumindest kurzfristig mit einer Verschnaufpause am Tech-Parkett: „Ich gehe davon aus, dass etwas Schub rausgenommen wird, was sicher auch dem Gesamtmarkt guttun würde. Langfristig sehe ich allerdings hier nur neue Allzeithochs.“

Auch Trader-Kollege Althaus rechnet zumindest kurzfristig mit einer Verschnaufpause am Tech-Parkett: „Ich gehe davon aus, dass etwas Schub rausgenommen wird, was sicher auch dem Gesamtmarkt guttun würde. Langfristig sehe ich allerdings hier nur neue Allzeithochs.“

Die Notenbanken haben die Geldschleusen weit aufgedreht. Und riesige Konjunkturprogramme stützen die wirtschaftliche Entwicklung. Außerdem suchen die Anleger im vorherrschenden Nullzinsumfeld Wachstumsaktien – und die finden sie eindeutig im Tech-Sektor. Wilfried Schopges diamant

Neben der Covid-Krise sprechen laut Schopges weitere Faktoren für Technologie-Aktien – von einer größeren unmittelbaren Korrektur geht er daher nicht aus. „Ich persönlich denke, dass die Rallye vorerst weitergehen wird.“ So sei die Performance vieler Branchenaktien aktuell noch mehr oder weniger gerechtfertigt: „Die Ergebnisse des ersten Quartals vieler dieser Firmen lassen auf ein starkes Wachstum 2020 schließen.“ Der Trader wirft weitere Argumente ins Feld: „Die Notenbanken haben die Geldschleusen weit aufgedreht. Und riesige Konjunkturprogramme stützen die wirtschaftliche Entwicklung. Außerdem suchen die Anleger im vorherrschenden Nullzinsumfeld Wachstumsaktien – und die finden sie eindeutig im Tech-Sektor.“

Succestecbrands diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Top-Positionen Anteil MICROSOFT DL-,00000625 8,0 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001 6,9 % META PLATF. A DL-,000006 6,1 % Ø-Performance pro Jahr: 19,5 Prozent

Zu viel Hype ist selten gut

Aber auch Schopges gesteht ein, dass es mittlerweile einige Werte gibt, die überteuert sind. Zumindest Teil-Gewinnmitnahmen würden sich hier aufdrängen. „Es gibt einige kleine Hoffnungsträger, die einfach zu stark gehypt werden.“ Dazu zählt der Trader etwa die Shopify -Aktie: „Das ist sicherlich ein tolles Unternehmen mit großem Potential. Bei einer Börsenkapitalisierung von mehr als 90 Milliarden US-Dollar und einem Umsatz von etwas mehr als zwei Milliarden Dollar ist aber viel Fantasie vorweggenommen.“

Wie in jeder Branche sind Trend-Aktien, die hoch gehypt werden, ein heißer Ritt. Das gilt insbesondere im Tech-Bereich. Marius Rimmelin audiophile

Marius Rimmelin ( audiophile ), der für das wikifolio Internet der Dinge | Technologie verantwortlich zeichnet, fühlt sich bei allzu viel Hype ebenfalls nicht wohl: „Wie in jeder Branche sind Trend-Aktien, die hoch gehypt werden, ein heißer Ritt. Das gilt insbesondere im Tech-Bereich. Exemplarisch hierfür sehe ich aktuell die Zoom-Aktie. Zoom besitzt kein Monopol für Videokonferenzsysteme, ist dafür aber mit einem mittleren dreistelligen KGV extrem hoch bewertet.“

Internet der Dinge | Technologie audiophile DE000LS9JQ14 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Top-Positionen Anteil MICROSOFT DL-,00000625 16,2 % NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 13,2 % INFINEON TECH.AG NA O.N. 12,4 % Ø-Performance pro Jahr: 22,7 Prozent

Einige tolle Unternehmen wie Zoom halte ich zu diesen Preisen für überhaupt nicht investierbar. Denn nicht jedes herausragende Unternehmen ist auch ein gutes Investment. Stefan Waldhauser stwBoerse

Waldhauser stimmt zu: „Einige tolle Unternehmen wie Zoom halte ich zu diesen Preisen für überhaupt nicht investierbar. Denn nicht jedes herausragende Unternehmen ist auch ein gutes Investment.“ Der Branchenkenner ortet darüber hinaus in einem gesamten Subsektor eine gefährliche Übertreibung. „Besonders die für ihr explosives Wachstum bekannten Cloud-Aktien haben mittlerweile ein ziemlich abenteuerliches Bewertungsniveau erreicht. Dort sind die Kurse vieler SaaS-Aktien der oftmals wirklich herausragenden Unternehmensentwicklung schon etliche Jahre vorausgelaufen.“ Folgerichtig hat der Trader die Gewichtung der entsprechenden Aktien wie DocuSign oder Zscaler in seinem wikifolio in den vergangenen Wochen nach eigener Aussage deutlich reduziert.

High-Tech Stock Picking stwBoerse DE000LS9J0L2 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Top-Positionen Anteil IAC INTERACTIVEC.DL-,0001 11,4 % PURE STORAGE CL.A DL-0001 8,8 % LENDINGCLUB CORP. DL-,01 8,1 % Ø-Performance pro Jahr: +27,2 Prozent

Wirklich günstig gibt es nicht

Einig sind sich die wikifolio-Tech-Trader großteils, wenn es um die andere Seite des Spektrums geht – nämlich um die Frage, ob es noch günstige Tech-Titel gibt. Die Antwort: „Nicht wirklich.“ Am ehesten besteht laut wikifolio-Trader Rimmelin die Chance bei Unternehmen, die schon jahrelang zeigen, dass sie die Umsätze steigern und auch gesund organisch sowie durch Zukäufe wachsen können: „Da hilft auch mal ein Blick über den (US-)Tellerrand.“ Fernab der gehypten Titel und kurzfristigen Corona-Gewinner findet auch Waldhauser noch Tech-Unternehmen, die wenig im Rampenlicht stehen und zumindest einigermaßen normal bewertet sind. „Dazu gehören für mich unter anderem die IT-Infrastruktur-Werte Nutanix und Pure Storage .“

Schopges sucht diesbezüglich aktuell vor allem im Bereich Cyber-Security nach attraktiven Unternehmen und wird hier offenbar auch fündig: „Das wird ein riesiger Markt. Der nächste Virus könnte nicht unsere Gesundheit angreifen, sondern ein digitaler Virus sein. Die Firmen werden mit der Entwicklung der Cloud, der IoT, der Digitalisierung ihre Datensicherheit weiter ausbauen müssen. Die Ausgaben werden hier stark ansteigen.“ Mögliche Profiteure der nächsten Jahre seien gut aufgestellte Unternehmen wie Palo Alto , Fortinet oder auch Zscaler, glaubt Schopges: „Aber auch die deutschen Firmen wie Teamviewer und Secunet Security sollte man auf dem Kurszettel haben.“ Vielleicht ist die Hoffnung für erfolgreiche europäische Tech-Unternehmen also noch nicht ganz verloren und die genannten Firmen halten vielleicht, was sich so viele von Wirecard versprochen hatten.