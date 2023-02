AI Stock Trader

Dieses Wikifolio soll allein auf Basis selbst lernender Algorithmen gemanagt werden. Diese künstliche Intelligenz wird mit technischen Parametern wie zum Beispiel Kursdaten und Handelsvolumen trainiert, um eine kurzfristige Prognose zu erstellen und unter Einbeziehung charttechnischer Aspekte einen Kauf oder Verkauf auszulösen. Der Anlagehorizont ist damit auf eine kurzfristige Halteposition ausgelegt. Um Risiken zu minimieren, wird sich das Portfolio auf deutsche und internationale Aktien beschränken. In Ausnahmefällen, wie z.B. noch nicht in den technischen Parametern erkennbare schlechte Nachrichten am Wochenende, behalten wir und uns vor, einen Aktienkauf nicht auszuführen oder eine Position zu verkaufen.