ARKQ Industrial Innovation KLON

Handelsidee

Dies ist ein 100% Klon mit vollständiger Replikation des ARKQ von ARK Invest. Die Performancegegühr beträgt niedrige 5% (=Mindestgebühr).



Dieses Wikifolio ist eines der offiziellen Gruppen-Wiki der Gruppe "ARK Invest - Active ETF Deutschland Community" auf Facebook mit aktuell über 1.700 Mitgliedern. Die anderen ARKs werden ebenfalls als Wikifolios folgen!



Original-Info von ARK Invest (übersetzt):



Unternehmen des ARK Autonomous Technology & Robotics ETF konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Produkte oder Dienstleistungen, technologische Verbesserungen und Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung, die sich unter anderem auf Energie, Automatisierung und Fertigung beziehen. Materialien und Transport. Diese Unternehmen können Folgendes entwickeln, produzieren oder ermöglichen:



-Autonomer Transport

-Robotik und Automatisierung

-3D Drucken

-Energiespeicher

-Weltraumforschung



ARKQ ist ein aktiv verwalteter ETF, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er unter normalen Umständen hauptsächlich (mindestens 80% seines Vermögens) in in- und ausländische Aktien von autonomen Technologie- und Robotikunternehmen investiert, die für das Anlagethema des Fonds relevant sind.

