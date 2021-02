Handelsidee

Das Next Digital Growth Opportunity Wiki sucht nach schnell wachsenden und skalierbaren "Software as a Service" Aktien und High Growth Aktien um so eine Überrendite zur Nasdaq zu schaffen. Im Wiki sollen langfristig Aktienpositionen aufgebaut werden, diese werden monatlich auf Ihre Performance und das Businessmodel validiert. Bei sogenannten "Special Situations" kann bei einem Dip die Aktie nachgekauft werden, um sie so später teurer zu verkaufen. Die durchschnittliche Haltedauer soll 1 bis 3 Jahre für den Großteil der Aktien betragen. Fundamentale und charttechnische Kenntnisse fließen in die Aktienentscheidungsfindung mit ein. mehr anzeigen