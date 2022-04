Sharpe Diversification

Handelsidee

Dieses Wikifolio verfolgt die Idee, nach dem Vorbild des „Permanent Portfolio“ von Harry Browne eine möglichst stabile Rendite mit geringen Schwankungen zu erzielen. Durch eine zusätzliche taktische Komponente sollen die vier Kernbestandteile des Portfolios an das aktuelle Marktumfeld angepasst werden, um die Rendite zu steigern.



Die Grundausrichtung besteht aus Aktien, Anleihen, Gold und Cash zu gleichen Anteilen. Die einzelnen Faktoren können auf der Grundlage des relativen und absoluten Momentums ausgewechselt werden. Dieser Ansatz lehnt sich an die Timing-Modelle des dualen Momentums von Gary Antonacci an. Sind die Aussichten für einzelne Assetklassen negativ, ist eine Umschichtung in aussichtsreichere Anlageformen möglich, zum Beispiel Gold im inflationären Umfeld oder Anleihen mit hoher Laufzeit im deflationären Umfeld.



Getreu dem Motto „Hin und her macht Taschen leer“ sollen Umschichtungen möglichst selten erfolgen. Die Zusammensetzung des Portfolios sollte grundsätzlich auch ohne Umschichtungen oder timingbasiertes Trading eine positive Rendite erwarten lassen. Ziel ist auf Jahressicht die langfristige Aktienmarkt-Rendite von 8-10 Prozent zu übertreffen bei deutlich geringerer Volatilität. mehr anzeigen