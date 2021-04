Investment in die Gaming-Branche

Handelsidee

Dieses wikifolio beabsichtigt ein Investment in Einzelaktien der Gaming-Branche. Dabei soll hauptsächlich in Unternehmen investiert werden, die Videospiele entwickeln. Diese Unternehmen werden aufgrund einer fundamentalen Analyse ausgewählt, in denen ein langfristiges Wachstumspotential gesehen wird. mehr anzeigen