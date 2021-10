AlphaOptionen

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Die Märkte sind derzeit einigen Belastungen ausgesetzt, die ein gewisses Risiko in sich tragen und sich unterschiedlich auswirken könnten: - steigende Preise und Zinsen, mögl. frühe Zinswende, - Lieferengpässe und Rohstoffmangel, - China (Immobilienmarkt, regulatorische Eingriffe, innere- und äußere Konflikte), - drohender Zahlungsausfall der US-Regierung. In Verbindung mit der immer noch grassierenden Coronapandemie (z.B. im adidas Fertigungsstandort Vietnam) durchaus kein einfacher Markt, aber ein Einstieg kann sich angesichts der kommenden Berichtssaison und einer möglichen Konjunkturerholung lohnen! Getreu dem alten Motto „remember to come back in September“ fangen wir also an und kaufen: Optionen.