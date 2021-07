Creating Alpha Small Midcap

Handelsidee

Das Wikifolio Creating Alpha investiert überwiegend in Aktien deutscher Small und Midcaps.



Als Investmentansatz werden verschiedene Modelle und Faktoren berücksichtigt wie z.B.

Value und GARP (Growth at a reasonable price) Ansatz

Ineffizienzen identifizieren und nutzen

Top down und Bottom Up

Als Beimischung kann im Sonderfall auch ein ausländischer Small- und Midcap berücksichtigt werden, wenn es sich um eine besondere Gelegenheit und/oder strong Conviction handelt mehr anzeigen