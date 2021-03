Digital Pearl

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Die nächsten zwei Wochen am Aktienmarkt werden spannend werden und womöglich richtungsweisend sein, wie sich der Gesamtmarkt in den kommenden Monaten verhalten wird. Es steht außer Frage, dass ein nennenswerter Teil der Stimulus Checks an die Bevölkerung in den USA in den Aktienmarkt fließen wird und teilweise auch bereits geflossen ist. Der April könnte damit ein erneutes Melt-up bei den Kursen bedeuten. Aus Sicht der Chartanalyse benötigen wir hierfür in der nächsten Woche ein nachhaltiges Erreichen der 3950er-Marke im S&P 500. Sollte ein Melt-up stattfinden, gehe ich von überproportionalen Erholungen bei den Tech-Stocks aus. Die in den letzten Wochen zunehmend erwähnte Sektorotation, raus aus High-Growth und rein in Value Stocks, ist meiner Meinung nach weitestgehend abgeschlossen. Viele Value Stocks sind beriets nahe oder über den früheren Allzeithochs vor der Pandemie und scheinen kaum mehr Potenzial für größere Anstiege in den nächsten Wochen zu besitzen. Stay tuned!