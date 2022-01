Passiv und Diversifiziert

Handelsidee

Das Portfolio besteht aus wenigen Positionen, wovon ein Großteil in ETF angelegt wird.



Durch die Verlagerung des globalen Anlagevermögens in von Börsen und Finanzdienstleistern zertifizierte Indizes etablierter Unternehmen outperformen ETF vielfach aktiv gemanagte Fonds bei gleichzeitig hoher Sicherheit. Daneben bieten ETF eine breite Diversifizierung bei vergleichbar geringen Kosten durch fehlende Order- und Management Gebühren. Dementsprechend ist die angestrebte Haltedauer der ETF im Portfolio langfristig orientiert und die Performancegebühr des Wikifolios so niedrig wie möglich gehalten.



Über die Anlage in ETF soll eine breite Abdeckung des Marktes über anerkannte und performante Indizes erreicht werden. Neben einem solchen Basisinvestment sollen besonders performante Themen über ETF Berücksichtigung finden, wobei eine Auswahl aus den jeweils performantesten ETF der Themengruppe getroffen wird. Optional können Einzelinvestments über Aktien oder Zertifikate besonders aussichtsreicher Titel das Portfolio abrunden.



Insgesamt soll bei den Positionen darauf geachtet werden, dass wenig Überschneidungen zwischen den genannten Anlagen auftreten, sofern dies nicht entgegen die oben genannten Anlageziele spricht. Das Anlageuniversum umfasst daher sämtliche an der Börse von Lange & Schwarz gehandelten Titel.