strong hands

Handelsidee

In diesem wikifolio soll in Aktien aus verschiedenen Branchen und Ländern investiert werden, hautsächlich in Titel, die mir günstig bewertet erscheinen. Dividenden werden nur berücksichtigt, sofern diese im wikifolio anfallen.



Die Entscheidungsfindung soll auf Grundlage einer quantitativen Fundamentalanalyse geschehen. Einige Werte ohne Dividende können enthalten sein. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig, die Haltedauer kann in Einzelfällen aber auch sehr kurz sein.

