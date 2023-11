Aktien Mental Health

Ziel ist ein Korb an Aktien, die im Bereich Mental Health tätig sind. Dabei kann es sich um Aktien aus Deutschland, Europa, USA und International handeln. Da die Branche noch sehr jung ist und die Auswahl in Frage kommender Titel bisher noch stark begrenzt, können bei der Gewichtung der Einzeltitel deutliche Klumpenrisiken entstehend. Bei der Entscheidungsfindung soll ein wesentlicher Fokus auf der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells sowie der Bewertung des Management liegen. Als Quellen dienen vor allem die offiziellen Unternehmensberichte sowie der persönliche Eindruck, beispielsweise durch die aktive Teilnahme an Hauptversammlungen und Investorenkonferenzen. Die Haltedauer einzelner Werte soll überwiegend langfristig ausgelegt sein – denken in Jahren und Jahrzehnten, im Handeln aber auch pragmatisch und konsequent.