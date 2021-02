NORISKNOFUN2021

Handelsidee

Das Wikifolio wir aktiv gemanagt und soll ein breites Spektrum aus (nationalen und Internationalen Aktien als auch ETFs) beinhalten.



Der Zeit Horizont ist mittel- bis langfristig anzusehen und wird je nach Marktsituation entsprechend angepasst.



Über die Möglichkeit des Einsatzes von Long- und Shortpositionen in ETFs soll ein Instrument bestehen mit dem der Anleger in jeder Marktphase profitieren, aber auch, insbesondere in turbulenten Börsenphasen, gegen Wertverluste geschützt werden kann.



der Rest folgt noch !!!