Handelsidee

Dieses Wikifolio soll kurzfristige Schwankungen an den Märkten ausnutzen. Ihm liegt die Markttheorie von George Soros zugrunde, das sich Aktienkurse weit von den realen Zahlen entfernen können (Theorie der Reflexivität). Es geht also darum, die Erwartungen der Marktteilnehmer und die Reaktion der Preise auf diese Erwartungen, wie auch die Erwartungen bei der Veränderung der Preise vorherzusehen. Das Wikifolio soll hauptsächlich in Derivate investieren, um diese Schwankungen kurzfristig auszunutzen. Haltedauer einer Position kann von einem Tag bis zu 6 Monaten reichen. Das Wikifolio "Short Term Capital Fund" kann allerdings die ganze Breite des Anlageuniversums nutzen. Für Spekulation an den Krypto- und Rohstoffmärkten werden auch ETFs gehandelt. Es handelt sich um ein Hochrisikowikifolio. Fast alle Positionen werden mit hohen Hebeln arbeiten. Hebel steigern die Gewinne, können aber auch die Verluste in die Höhe trieben. Seien sie sich der Risiken dieses Wikifolios daher bewusst. Da die Positionen kurzfristig gehalten werden, wird immer wieder ein großer Cashbestand gehalten, bis die nächste Position sinnvoll erscheint. mehr anzeigen