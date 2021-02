Handelsidee

FUTURE OF MOBILITY soll sich aus Aktien aufbauen, die einen wesentlichen Beitrag zur Zukunft des gesamten Verkehrssektors leisten. Hierbei sollen vor allem Unternehmen gewählt werden, die sich innerhalb ihrer Branche überproportional an einer nachhaltigen Verkehrswende beteiligen.



Die Branchen und Bereiche, die neben der Automobilindustrie und deren Zulieferer enthalten sind, sollen sich in Sharing Dienste, Lastkraftwagen, Schienenverkehr, Zweirad sowie Forschung und Infrastruktur aufteilen. Bei IPO entsprechender Unternehmen soll das Portfolio um Firmen aus den Bereich Flugverkehr und Passagierdrohnen ergänzt werden. Ein weiteres Auswahlkriterium soll die Einhaltung hoher sozialer und ökologischer Standards sein.



Das Portfolio vereint die Erfahrungen aus akademischer Forschung von zwei Personen der Fachrichtungen Finance und Engineering. Diese Kooperation bildet die Grundlage dieses Portfolios.



Die Werte sollen in der Regel aus Finanzdatenbanken unter Betrachtung von Fundamentaldaten, des Geschäftsmodells und aktuellen Nachrichten ausgewählt werden. Das Handelsuniversum soll sich auf Aktien beschränken, diese werden überwiegend langfristig gehalten. mehr anzeigen