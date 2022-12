Die Handelsidee setzt auf die Branchen Nahrungsmittel, Konsum und Recyling Getreu nach dem Motto : Gegessen wird immer, konsumiert auch. Und der aus dem Konsum resultierende Müll muss ja auch verwertet werden. Es werden liquide US-Aktien gehandelt bzw. nach Möglichkeit gehalten. Um die Rendite zu steigern wird ein Boosteranteil über 25% des Portfolios in Gold oder anderen Aktien gehalten. Die Auswahl erfolgt monatlich nach Stärke der für den Booster in Frage kommenden Wertpapiere. Im Schnitt könnte der Booster zweimal im Jahr umgeschichtet werden. Ein jährliches Rebalancing sorgt dafür, dass Gewinne aus dem Booster in die weniger volatilen Aktien fließen. Umgekehrt wird in Krisenjahren Kapital aus diesen weniger volatilen Aktien in einen eventuell reduzierten Boosteranteil verschoben. Es ist angestrebt, dass das Depot eine geringere Volatilität als bekannte Vergleichsindizes wie z.B der S&P500 aufweist.