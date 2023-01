In FUCHS Kapital analysieren wir jede Woche Aktien grundsätzlich fundamental und charttechnisch. Im Wikifolio FUCHS Kapital Chart der Woche setzen wir jedoch nur die Empfehlungen aus der Rubrik "Chart der Woche" um, in der wir Aktien ausschließlich charttechnisch analysieren. Wir suchen in dieser Rubrik jede Woche nach aussichtsreichen Chartformationen, die Anlegern klare Trading-Signale senden. FUCHS Kapital fokussiert auf charttechnisch hergeleitete Trades, die ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Für jeden Trade setzen wir ein Kapital von mindestens 3.000 und maximal 5.000 Euro ein. Über diese Größe können wir das Risiko einer Einzelposition steuern. Wir definieren außerdem zu Beginn jedes einzelnen Trades ein klares Kursziel und ein einen Stopp-Kurs, um die Chance klar festzulegen und das Risiko konsequent zu begrenzen. Jeden Trade lassen wir laufen, bis eine der beiden Zielmarken erreicht ist.