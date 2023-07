Trends und unterbewertete Assets

Da es meiner Meinung nach viele verschiedene Möglichkeiten gibt am Aktienmarkt zu agieren, möchte ich einige in diesem wikifolio zusammenführen, um einerseits im Sinne der Entscheidungsfindung breiter aufgestellt zu sein, andererseits verschiedene Chancen nutzen zu können. Als Basis sollen eine klassische "Buy and Hold" Strategie (Value und Growth) dienen, wobei eine breite Diversifikation angestrebt wird. Zusätzlich soll das Portfolio durch Assets ergänzt werden, welche entweder eine Unterbewertung aufweisen, oder in Branchen tätig sind, die kurz-, mittel- oder langfristig eine hohe Chance aufweisen, den globalen Markt zu übertreffen. Diese werden mittels tiefgründiger fundamentaler (z.B. Kennzahlen wie Gewinnsteigerung; Kurs-Gewinn-Verhältnis; freier Cash-Flow; usw.) und technischer (Charttechnik) Analyse ausgewählt. Weiters werden Aktien ins Musterdepot hinzugefügt, welche aufgrund von diversen Nachrichten einen kurzfristigen Kurssprung verzeichnen könnten. Die Haltedauer der Werte liegt zwischen wenigen Tagen und mehreren Jahren. In schwierigen Marktphasen besteht die Möglichkeit, dass Teile des Portfolios als Cash gehalten werden. Im Anlageuniversum gibt es kaum Einschränkungen. Lediglich Fonds aufgrund der meiner Meinung nach meist zu hohen Kosten und Hebelprodukte bzw. Zertifikate aufgrund des für mich zu hohen Risikos werden ausgeschlossen. Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig gewählt sein.