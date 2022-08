Lukson Moats

In diesem wikifolio soll in Aktien aus den USA und Europa investiert werden, die idealerweise einen Burggraben inne haben. Unternehmen mit Burggräben sind i.d.R. durch Geschäftsmodelle geschützt, die schwer bis kaum nachzuahmen sind. Bei der Entscheidungsfindung soll sowohl die technische Analyse (relative Stärke, gleitende Durchschnitte, etc.) als auch die fundamentale Analyse berücksichtigt werden. Grundsätzlich sollten die ausgewählten Unternehmen einen positiven Cashflow ausweisen. Zudem soll bei der Auswahl auf eine gute Unternehmenskultur und auf gutes Management geachtet werden. In regelmäßigen Abständen sollen Unternehmen, die charttechnisch und/oder fundamentale Schwäche aufzeigen, aussortiert werden. Werte aus dem asiatischen Raum (insbesondere ADRs) sollen in diesem wikifolio gemieden werden um regulatorische Risiken auszuklammern. Es soll möglichst ein buy-and-hold Ansatz angestrebt werden - somit wäre der Anlagehorizont überwiegend langfristig.