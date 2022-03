ROIC Invest

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Unternehmen investiert werden, die über Jahre eine hervorragende ROIC (Return on invested Capital) erwirtschaftet haben. Das Anlageuniversum umfasst die ganze Welt, es wird aber nach ROIC ausgewählt. Die Werte sollen grundsätzlichen langfristig gehalten werden. mehr anzeigen