Handelsidee

Das Wikifolio soll in Aktien investieren, die sehr nah an den globalen Zukunftstrends orientieren. Wie könnten wir in Zukunft leben? Wie würden uns Technologien beeinflussen?



Globale Zukunftstrends:

- Vernetzung

- Digitale Sicherheit

- Bildung (Wissensgesellschaft)

- Gesundheitswesen

- Energieressourcen

usw.



Die durchschnittliche Haltedauer der Aktien soll eher kurzfristig sein. Der Gewinn steht im Vordergrund.



Fazit:

- Unsere Zukunft

- hohe Chancen/hohe Risiken

- Investmentstil ist i.d.R. Growth mehr anzeigen