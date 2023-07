Bitcoin Altcoins Krypto ETFs

Im Vordergrund soll grundsätzlich das Thema Kryptowährungen stehen. Bitcoin und Co. könnten meines Erachtens in Zukunft zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das Portfolio soll daher aus einigen Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikaten bestehen, welche damit im Zusammenhang stehen. In diesem Musterdepot wird versucht keine aus meiner Sicht riskanten Manöver zu unternehmen. Es soll überwiegend langfristig auf meines Erachtens gute Werte gesetzt werden. Der Fokus wird auf maximal 2 Jahre gelegt. Als investitionsansatz soll in diesem wikifolio in der Regel mit der Chartanalyse und news aus Insider Foren gearbeitet werden.