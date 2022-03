Handelsidee

Der Markt ist nicht effizient und der Großteil der Profiinvestoren schafft es nicht, den Markt zu schlagen. Es gibt erwiesenermaßen Anomalien an den Kapitalmärkten, die jeder Anleger für sich nutzen kann. Um dabei dauerhaft Erfolg zu haben, ist es erforderlich, keine Bauchentscheidungen zu treffen, sondern klaren Regeln zu folgen, deren Richtigkeit durch sogenannte Backtestings bestätigt wurden. Die Regeln werden in regelbasierten (mechanischen oder quantitativen) Strategien umgesetzt, d.h. in einer Vielzahl von Strategien, denn die einzig richtige und immer richtig liegende Strategie gibt es nicht. Die Kapitalmärkte sind dafür zu komplex.



Daraus ist der Titel "polyquant" meines wikifolio abgeleitet, in dem ich aufzeigen will, dass eine Outperformance mittel- bis langfristig möglich ist. Die Auswahl der Finanzinstrumente für diese Strategien ist nicht begrenzt mit Ausnahme von Hebel- und Shortprodukten, die keine Berücksichtigung bei der Umsetzung finden werden. Da das Engagement international erfolgt, soll die Benchmark der MSCI-World sein. mehr anzeigen