Hochprozentig Bier Sekt Schnaps

Als Komplementärstück zum anständigen wikifolio "Essen ohne Bier/Schnaps Europa" soll hier ganz unmoralisch in Aktien von europäischen Brauereien, Spirituosenherstellern und Produzenten und Händlern auch anderer Alkoholika investiert werden. Europa ist dabei geographisch gemeint, also nicht etwa nur die Eurozone oder die EU. Angesichts der Größe dieses Wirtschaftszweiges wird es zwar vielleicht weitere Werbe- oder Altersbeschränkungen geben. Völlige Prohibition ist in Europa aber hochgradig unwahrscheinlich. Solange Bier und Schampus sprudeln, können es auch die Gewinne der Hersteller. Etwa Bier: Nur Getreide und Wasser, wenig Personaleinsatz - aber im Vergleich zu Milch ein unverschämter Preis. Warum also nicht - wie fast alle Staaten mit besonderen Steuern auf Alkoholika - als böser Kapitalist daran mitverdienen? Ob die Renditen so hochprozentig sind wie die Getränke, kann sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich davon abgeraten, aus Frust über die Wertentwicklung sich dem übermäßigen Konsum der Produkte der Branche hinzugeben! Außer den europäischen Aktien dieser Branche können ETF und Fonds mit ähnlichem Anlagespektrum sowie Zertifikate auf die Aktien der Branche im wikifolio gehalten werden. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Die Entscheidungsfindung, insbesondere für die Gewichtung der Einzelwerte im wikifolio, erfolgt auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen. Maßgebliche Kriterien sind insbesondere Eigenkapitalquote, Dividendenrendite, KGV der Vergangenheit und Schätzungen für die Zukunft, also fundamentale Kriterien. Ein fester Turnus für die Veränderung der Zusammensetzung des wikifolios ist nicht vorgesehen.