CRISPR-Cas9 und mRNA-Technologie

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden Aktien von Unternehmen gekauft, die rund um das Thema Geneditierung u. a. mithilfe von CRISPR-Cas9, der Genschere aus Enzym und RNA, und der mRNA-Technologie operieren. Die mRNA-Technologie hat bereits bei dem Impfstoff gegen COVID-19 gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Geneditierung steckt hingegen noch in den Kinderschuhen. Hier sind aber für die nächsten Jahre erste Erfolge abzusehen. Das Potential ist in beiden Bereichen enorm! mehr anzeigen