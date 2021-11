Dachperformance

Handelsidee

In dieses Dachwikifolio sollen im Gegensatz zu meinem Dachverband, Wikiolio einfließen, welche mindestens eine Million investiertes Kapital gesammelt haben und eine durchschnittliche Jahresperformance von mindestens 30 % aufweisen. Ich versuche das mit der Performance einhergehende Risiko trotzdem klein zu halten, indem ich breit streue, also durch Diversifikation und Allokation zu verteilen. Dazu werde ich quartalsweise die Gewichtung der Werte prüfen und verteilen sowie Titel, welche die Voraussetzungen nicht mehr erfüllen entnehmen und durch neue ersetzen.

Ziel ist es eine hohe Performance zu erzielen und das Volatilitätsrisiko zu begrenzen. Dabei steht jedoch eine langfristige Betrachtung im Vordergrund.



Warum sollten sie in ein Dachwikifolio investieren?

Neben der Gebührenersparnis bei ihrer Bank, welche beim Kauf bzw. Verkauf einzelner Werte anfällt, müssen sie auch keine Abgeltungssteuer für den Gewinn, welchen sie durch den Verkauf eines Einzeltitel erzielen entrichten. Das spart auf Dauer viel Geld und macht sich in ihrem Depot bemerkbar. mehr anzeigen