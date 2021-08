Dragontech

Handelsidee

Wie der Name es schon andeutet soll der Fokus auf das Land China gelegt werden.

Dabei werden größtenteils Technologieunternehmen in Fokus genommen.

China ist das Land mit den meisten Einwohnern. Die Wachstumsraten der Wirtschaft sind immer noch sehr beeindruckend und die Innovationskraft sehr groß.

Dennoch sind politische Risiken vorhanden und immer wieder kommen große Konzerne in das Visier der chinesischen Führung. Deswegen soll dieses Wikifolio das Risiko in mehrere Werte streuen und damit an den Vorteilen der chinesischen Unternehmenskultur teilnehmen und die Nachteile durch mehrere Werte abfedern.

Der Anlagehorizont ist in der Regel langfristig.