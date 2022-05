TRADING EASY H1

Das Motto unserer Wikifolios: Kaufe billig. Verkaufe teuer. Anmerkung: H1 im Symbol steht für die Nutzung von Hebelprodukten. Das Wiki mit der Endung H0 schliesst jedwede Nutzung von Hebeln aus. Die Handelsstrategie basiert auf der technischen Analyse in den Zeitfenstern Woche und Monat. Trigger für die Eröffnung von Positionen sind bewährte Chart- und Candlestick Muster im Tageschart. Interessant für das EASY WIKI sind Aktien aus aller Welt, welche überdurchschnittlich korrigiert haben und über eine gewisse Dauer seitwärts an potenziellen Trendumkehr-Leveln verharren. V Muster werden nicht zum Einstieg genutzt. Beim Einstieg werden zunächst Positionen mit einer Teil-Gewichtung (ein Viertel des Gesamt-Risikos) eröffnet, welche bei korrekter Analyse, positivem Kursverlauf und entsprechend hohem Handelsvolumen stark ausgebaut werden. Immer davon ausgehend, dass gehandelte Basiswerte bis auf Null fallen können, werden drei weitere Einstiegskurse in insgesamt vier Schritten an wichtigen Unterstützungen nivelliert - sofern der Kurs weiter fällt. Der maximale Verlust einer Position wird also nur dann erreicht, wenn der geplante Einstieg insgesamt viermal erfolglos war und der Kurs zwischen dem erstmalig geplanten Level und Null nicht gedreht hat. Mit dieser Strategie erreichen wir eine hohe Trefferquote. Diese gilt es an wichtigen Kurszielen (z.B. Fibonacci Projektionen) in Gewinne auf der Basis der ATR und mit einem CRV zwischen 1.5 und 2.0 zu projezieren, abhängig jeweils von der Volatilität des Basiswertes und des Gesamtmarktes. Aufgrund eben der hohen Trefferquote nutzen wir gehebelte Produkte, um auch ein moderates CRV von nur 1.5 in ein nachhaltiges Depot-Wachstum zu überführen.