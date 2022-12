Turnaround Innovation

Nachdem zu Beginn der Corona-Krise insbesondere Tech-Aktien durch enorme Kurssprünge auffielen, hat sich das Bild Ende 2021, bedingt durch etliche negative Faktoren (z.B. Lieferengpässe, Erhöhung der Rohstoffkosten, Ukrainekrieg etc,) massiv gewandelt und es kam zu einem rapiden Absturz. Da die meisten Megatrends aber weiterhin intakt sind und zudem die massive Überbewertungen teilweise verschwunden sind, könnte insbesondere der Tech-Turnaround erst am Anfang stehen. Dieses Wikifolio soll auf die Erholung von innovativen Aktien setzen, deren Geschäftsmodelle weiterhin intakt sind und daher in der Theorie überdurchschnittliches Aufholpotential besitzen. Eine hohe Diversifikation minimiert das Risiko in volatilen Märkten. Daher soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Aktie den Depotanteil von 8% nicht überschreiten. Das Wikifolio kann zudem, je nach Marktlage, bis zu 50% Cash vorhalten.