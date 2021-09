Euro Global Megatrends

Handelsidee

In diesem wikifolio soll mit Hilfe von ETFs weltweit in sogenannte Megatrends investiert werden, die gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Entwicklungen wiederspiegeln.



Auf diese Weise werden die Megatrends im wikifolio höher gewichtet als im MSCI World Index, der die Aktien in den Industrieländern anhand ihrer Marktkapitalisierung abbildet.



Gewichtungsregeln:



Das wikifolio soll aus acht bis zwölf unterschiedlichen ETFs bestehen, die zunächst ein Gewicht von 8,3 % bis 12,5 % haben. Je nach Marktlage oder dem Entstehen neuer Megatrends kann die Anzahl und Gewichtung aber variieren.



Anpassungsregeln:



Das wikifolio soll in jene ETFs investieren, die in den vergangenen sechs Monaten jeweils das stärkste Kursmomentum aufgewiesen haben. Der Zeitpunkt für diese Betrachtung ist jeweils Anfang Januar und Anfang Juli.



Gleichzeitig soll das wikifolio breit gestreut bleiben, so dass bei den jeweiligen Megatrends keine Klumpenrisiken entstehen. mehr anzeigen