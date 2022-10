DIVIDEND GROW LONG TERM

Dieses wikifolio ist konservativ und langfristig ausgerichtet. Auswahl von Dividendentiteln aus verschiedenen Ländern mit stabilem Dividendenwachstum, Ausschüttung, Rendite und gutem Payout Verhältnis. Keine Auswahl von Risikoaktien. Einstieg vor allem in Sektoren und Einzeltiteln (Blue Chips) mit niedriger KGV Bewertung. Weitere Diversifizierung auf etwa 20 Positionen wird noch angestrebt. Ansonsten eher passives langfristiges wikifolio. Free Cashflow wird in ETF passend zur Anlagestrategie abgelegt. US Titel werden wegen der fehlenden Dividendenausschüttung in wikifolio nur in Betracht gezogen wenn diese fundamental unterbewertet sind. ++ DISCLAIMER ++ Der Kauf von Aktien und anderen Wertpapieren ist stets mit hohen Risiken behaftet. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Die im wikifolio beschriebenen Ziele bzw. Kommentare und Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung und lassen keine Aussagen über zukünftige Gewinne oder Verluste zu. Sie entsprechend lediglich der persönlichen Meinung des Erstellers. Frühere Wertentwicklungen, Analysen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. ++ keine Anlageberatung ++