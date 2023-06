Fundamental Plus

Dieses Wikifolio besteht aus Einzelpositionen, die jeweils beim Kauf einen großen Teil des Portfolios ausmachen. Die Positionen sind Unternehmen, die in den letzten Jahren durch herausragende Fundamentaldaten überzeugen konnten. Ziel ist, dass vor allem extrem vielversprechende ausgewählte Unternehmen (hauptsächlich US) das gesamte Portfolio ausmachen. Diese wurden für eine entsprechend langfristige Anlage ausgesucht. In regelmäßigen Abständen werden aber die Erwartungen in die Einzelpositionen nochmal überprüft werden. Das aktive Aktien Management wird für Käufe/Verkäufe sowie für die generelle Zusammensetzung durch das von mir entworfene Stock Recommendation Tool unterstützt.