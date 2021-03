Diversifizierte TOP Performer

Handelsidee

Viele Wikifolio-Händler erzielen exzellente Renditen. Selten sind die erfolgreichsten Portfolios auch die risikoärmsten. Eine Auswahl der geeignetsten erfordert daher Erfahrung und Beobachtung.



In diesem Dachwikifolio sollen ausgewählte TOP-Wikifolios, welche in verschiedene Anlageklassen investieren zusammengefasst werden und dadurch eine Risikominimierung erzielt werden. Dem Anleger soll durch dieses eine Produkt die Auswahl, Suche und Anlage in die langfristig erfolgreichsten Wikifolios abgenommen werden. Damit kann mit nur einem Zertifikat eine ausgewogene und gewinnorientierte Geldanlage abgebildet werden.



Die Auswahlkriterien für die Aufnahme von Wikifolios im Dachwikifolio sind:

- ein Gewinn von mehr als 15% jährlich in den letzten 1-3Jahren,

- eine bevorzugte Investition in fundamental günstige und finanziell sichere Unternehmen,

- eine Diversifikation über Anlageklassen, Länder und Branchen.



Die Gewichtungskriterien für aufgenommene Wikifolios im Dachwikifolio sind:

- Chancen-Risiko-Verhältnis,

- die Aufnahme unkorrelierter sowie antizyklischer Anteile entsprechend des Total-Return-Ansatzes,

- Anlagen mit Totalausfallrisiko sollen zu keiner Zeit einen Anteil von 20% am Anlagevermögen überschreiten.



Es ist daher mit einem langfristigen Fokus auf vordergründig in Aktien investierende Wikifolios zu rechnen. Das Anlageuniversum ist darüber hinaus nicht beschränkt. Es wird angestrebt trotz der erwartungsgemäßen hohen Fokussierung auf wenige besonders aussichtsreiche Wikifolios, Änderungen im Portfolio gering und nachvollziehbar zu gestalten.



Im Zweifel sollen Anlageentscheidungen zugunsten nachhaltiger und moralisch zweifelloser Investitionen ausfallen.