Metrisch Management

Dieses wikifolio verfolgt eine Momentum-Strategie. Dazu wird hauptsächlich in Aktien, abhängig von der Marktlage auch in ETFs, investiert, die in der Vergangenheit eine Reihe von Kriterien erfüllt haben, in deren Folge eine konsequente und nachhaltige Wertentwicklung in Zukunft erhofft wird. In der gewählten Anlagestrategie ist eine Beteiligung an Unternehmen und ETFs aus allen Industriebranchen und Ländern möglich. Konkret sollen gleichzeitig 2 Werte im Portfolio gehalten und wöchentlich aktualisiert werden. Der Anlagehorizont dieser Strategie ist mittelfristig.