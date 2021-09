Handelsidee

Bei dieser Strategie soll mit Hilfe von diversen Momentumansätzen in trendstarke Aktien und ETFs aus der ganzen Welt investiert werden.



Die Aktienauswahl soll auf der Basis des absoluten Momentums erfolgen. Die Diversifikation, über unterschiedliche Strategie-Ansätze, Anlageregionen und Währungen sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Profil.



Phasen, in denen nicht in Aktien investiert werden kann, soll eine alternative Anlagestrategie zum Einsatz kommen. Dadurch wird die Liquidität besser ausgelastet. In schwachen Marktphasen werden Investitionen nur in ETFs getätigt.



Als Entscheidungsgrundlage kommt die technische Analyse und daraus die Indikator- und Gesamtmarktanalyse zum Einsatz. Auch Linien- Kerzen- und Balkencharts werden vor einem Investment ausgewertet und dienen somit, als ein wichtiges Instrument zur Anlage in diversen Assets. Getradet werden soll grundsätzlich der übergeordnete Trend. Die Werte sollen überwiegend kurz- mittelfristig gehalten werden. mehr anzeigen