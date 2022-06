DeepValuePremium

Ziel: Der Anleger soll durch seine Kapitalbereitstellung mit langfristigem Wertzuwachs belohnt werden. Handelsidee: Mittels Unternehmensanalyse, Discounted Cash Flow Methode und weiteren eigenen Methoden werden enorm unterbewertete Unternehmen im genzen Aktienuniversum herausgesucht. Starke Bilanzen, zukunftsträchtige Geschäftsmodelle mit garantiertem Cashflow sind vorausgesetzt. Anlageuniversum: Es wird in Aktien auf der ganzen Welt investiert. Zudem werden je nach Konjunktur Edelmetalle in Form von ETFs und/oder Minenaktien zur Absicherung beigemischt. Trend-Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz usw. wird nicht mehr beachtet als andere Bereiche. Aus moralischen Gründen werden Unternehmen aus dem Bereich Waffenherstellung ausgegrenzt. Kauf-Entscheidung: - starke Bilanz - sicheres Geschäftsmodell - fairer Wert mit hohem Sicherheitspuffer Verkauf-Entscheidung: - massive Überbewertung des Marktes - Verschlechterung der Bilanz - Geschäftsmodell in Gefahr