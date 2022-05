Keep cool - Regelbasiert

Bei diesem wikifolio soll systematisch anhand von festen Vorgaben gehandelt werden. Mittels einer Software und einer verknüpften Datenbank werden die enthaltenden Aktien des wikifolios regelmäßig durch ein festes Regelwerk bestimmt. Anhand dieser Parameter wird ein Ranking aus Unternehmen erstellt, die in Europa oder in den USA gelistet sein sollen. Regelmäßig soll auf Basis dieser Rangliste das wikifolio umgeschichtet und die 40 enthaltenden Aktien aktualisiert werden. Um eine breite Streuung gewährleisten zu können wird dabei eine maximale Gewichtung der Nationen (bis zu 40%), Sektoren (bis zu 25%) und Branchen (bis zu 15%), denen die Aktiengesellschaften angehören, angestrebt. Die Parameter des Regelwerks sollen im Wesentlichen darauf abzielen, wertstabile Unternehmen mit hoher Innovationskraft auszuwählen. Fundamental analysiert werden sollen dafür unter anderem die Höhe der F&E-Ausgaben (Schwerpunkt des Regelwerks), die Verschuldung im Vergleich zu der Marktkapitalisierung und das erwartete KGV. Im Bereich der technischen Analyse soll außerdem die Trendstabilität und die Steigung des exponentiell gleitenden Durchschnitts in die Berechnung einfließen. Durch die Verwendung des festen Regelwerks kann es zu kurzen Haltedauern einzelner Aktien kommen. Der Anlagehorizont ist mithin eher kurzfristig.